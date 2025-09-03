Україна запустила найбільший портовий інвестпроєкт: що відомо та які переспективи

"У Чорноморську разом із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко дали старт першому під час великої війни публічно-приватному проєкту саме в портовій галузі", - сказано у повідомленні.

За словами Кулеби, вже підписано наказ про створення конкурсної комісії. Змагатися в конкурсі будуть провідні компанії світу. Також планується підготувати документацію за участі IFC, ЄБРР та провідних консультантів - вже після цього буде оголошено конкурс та обрано інвестора.

При цьому Перший та Контейнерний термінали порту Чорноморськ, головні активи конкурсу, залишаються у власності держави. Інвестор бере на себе модернізацію та управління на основі довгострокового договору.

"Проєкт має стати найбільшою інвестицією в історії українських портів. Його масштаб - сотні мільйонів доларів у модернізацію причалів та обладнання, понад 1,1 мільярда доларів надходжень до бюджетів протягом сорока років і більше тисячі робочих місць із гарантіями для людей. Проєкт вже зацікавив понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів, що забезпечить високу конкуренцію та найкращі умови для держави", - запевнив міністр.

Планується, що через три роки обсяг контейнерних перевезень складе понад 250 тисяч контейнерів на рік, а згодом вийде на довоєнні показники - понад півмільйона.