Украина запустила крупнейший портовый инвестпроект: что известно и какие перспективы

"В Черноморске вместе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко дали старт первому во время большой войны публично-частному проекту именно в портовой отрасли", - сказано в сообщении.

По словам Кулебы, уже подписан приказ о создании конкурсной комиссии. Соревноваться в конкурсе будут ведущие компании мира. Также планируется подготовить документацию с участием IFC, ЕБРР и ведущих консультантов - уже после этого будет объявлен конкурс и выбран инвестор.

При этом Первый и Контейнерный терминалы порта Черноморск, главные активы конкурса, остаются в собственности государства. Инвестор берет на себя модернизацию и управление на основе долгосрочного договора.

"Проект должен стать крупнейшей инвестицией в истории украинских портов. Его масштаб - сотни миллионов долларов в модернизацию причалов и оборудования, более 1,1 миллиарда долларов поступлений в бюджеты в течение сорока лет и более тысячи рабочих мест с гарантиями для людей. Проект уже заинтересовал более 40 международных портовых операторов и инвесторов, что обеспечит высокую конкуренцию и лучшие условия для государства", - заверил министр.

Планируется, что через три года объем контейнерных перевозок составит более 250 тысяч контейнеров в год, а затем выйдет на довоенные показатели - более полумиллиона.