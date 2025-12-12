Україна запускає закупівлі для армії по-новому: що зміниться у 2026 році

Міністерство оборони України вперше запустило закупівельні процеси на наступний рік ще в поточному. Це має гарантувати своєчасне та прогнозоване постачання озброєння та техніки для української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"Вперше запускаємо закупівельні процеси на наступний рік заздалегідь - ще у 2025-му. Це якісно новий підхід до планування оборонних закупівель, який забезпечує прогнозовані поставки для української армії", - написав Шмигаль.
Міноборони отримало від Генерального штабу орієнтовну потребу на 2026 рік і розпочало передконтрактну роботу, після завершення якої будуть укладені відповідні контракти.
Паралельно діють чинні трирічні угоди, що охоплюють поставки у 2026 році, а також попередні контракти на відвантаження озброєння та техніки, укладені раніше.
Для українських військових це гарантує своєчасне забезпечення необхідним, а для виробників - можливість планувати виробництво та логістику. Таким чином формується надійний фундамент оборони України у 2026 році.
Раніше закупівлі ЗСУ здійснювались без значного випередження термінів, що іноді призводило до затримок у постачанні важливого озброєння та техніки.
Нагадаємо, раніше Міноборони України виділило 2,1 млрд гривень на дрони та техніку для бригад ЗСУ. Закупівлі здійснюватимуться через маркетплейс DOT-Chain Defence.
Раніше РБК-Україна вже писало про запуск в Україні маркетплейсу зброї. Спочатку система працювала з FPV-дронами, але далі охопила інші види безпілотників, засоби РЕБ і роботизовані комплекси.
Нагадаємо, за перший місяць роботи маркетплейсу на фронт доставили 5,6 тисяч дронів. На сьогодні DOT-Chain Defence військовим вже передали майже 144 тисячі одиниць техніки.