Україна запускає закупівлі для армії по-новому: що зміниться у 2026 році

"Вперше запускаємо закупівельні процеси на наступний рік заздалегідь - ще у 2025-му. Це якісно новий підхід до планування оборонних закупівель, який забезпечує прогнозовані поставки для української армії", - написав Шмигаль.

Міноборони отримало від Генерального штабу орієнтовну потребу на 2026 рік і розпочало передконтрактну роботу, після завершення якої будуть укладені відповідні контракти.

Паралельно діють чинні трирічні угоди, що охоплюють поставки у 2026 році, а також попередні контракти на відвантаження озброєння та техніки, укладені раніше.

Для українських військових це гарантує своєчасне забезпечення необхідним, а для виробників - можливість планувати виробництво та логістику. Таким чином формується надійний фундамент оборони України у 2026 році.

Раніше закупівлі ЗСУ здійснювались без значного випередження термінів, що іноді призводило до затримок у постачанні важливого озброєння та техніки.