Украина запускает закупки для армии по-новому: что изменится в 2026 году

"Впервые запускаем закупочные процессы на следующий год заранее - еще в 2025-м. Это качественно новый подход к планированию оборонных закупок, который обеспечивает прогнозируемые поставки для украинской армии", - написал Шмыгаль.

Минобороны получило от Генерального штаба ориентировочную потребность на 2026 год и начало предконтрактную работу, после завершения которой будут заключены соответствующие контракты.

Параллельно действуют действующие трехлетние соглашения, охватывающие поставки в 2026 году, а также предварительные контракты на отгрузку вооружения и техники, заключенные ранее.

Для украинских военных это гарантирует своевременное обеспечение необходимым, а для производителей - возможность планировать производство и логистику. Таким образом формируется надежный фундамент обороны Украины в 2026 году.

Ранее закупки ВСУ осуществлялись без значительного опережения сроков, что иногда приводило к задержкам в поставках важного вооружения и техники.