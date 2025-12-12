Украина запускает закупки для армии по-новому: что изменится в 2026 году

Министерство обороны Украины впервые запустило закупочные процессы на следующий год еще в текущем. Это должно гарантировать своевременные и прогнозируемые поставки вооружения и техники для украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
"Впервые запускаем закупочные процессы на следующий год заранее - еще в 2025-м. Это качественно новый подход к планированию оборонных закупок, который обеспечивает прогнозируемые поставки для украинской армии", - написал Шмыгаль.
Минобороны получило от Генерального штаба ориентировочную потребность на 2026 год и начало предконтрактную работу, после завершения которой будут заключены соответствующие контракты.
Параллельно действуют действующие трехлетние соглашения, охватывающие поставки в 2026 году, а также предварительные контракты на отгрузку вооружения и техники, заключенные ранее.
Для украинских военных это гарантирует своевременное обеспечение необходимым, а для производителей - возможность планировать производство и логистику. Таким образом формируется надежный фундамент обороны Украины в 2026 году.
Ранее закупки ВСУ осуществлялись без значительного опережения сроков, что иногда приводило к задержкам в поставках важного вооружения и техники.
Напомним, ранее Минобороны Украины выделило 2,1 млрд гривен на дроны и технику для бригад ВСУ. Закупки будут осуществляться через маркетплейс DOT-Chain Defence.
Ранее РБК-Украина уже писало о запуске в Украине маркетплейса оружия. Сначала система работала с FPV-дронами, но далее охватила другие виды беспилотников, средства РЭБ и роботизированные комплексы.
Напомним, за первый месяц работы маркетплейса на фронт доставили 5,6 тысяч дронов. На сегодня DOT-Chain Defence военным уже передали почти 144 тысячи единиц техники.