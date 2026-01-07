Україна запускає ШІ, який розуміє українську мову та наші культурні особливості

Україна робить один із наймасштабніших кроків на шляху до лідерства в розвитку ШІ - запуск власної великої мовної моделі (LLM), навченої на унікальних українських даних. Місія країни - увійти в топ-3 світу з розвитку ШІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
Технічним партнером проекту став "Київстар". Компанія фінансує розробку моделі, після чого вона буде передана державі.
Український LLM навчатиметься на основі сімейства моделей Gemma від Google - стратегічного партнера проекту. Ці технології адаптовані під українську мову і національний контекст.
Якість роботи моделі перевірять незалежні експерти з різних галузей, оцінюючи:
Наразі триває збір даних для навчання моделі. Для високої точності інформації з відкритих джерел недостатньо, тому розробники працюють з державними органами, медіа, університетами та іншими інститутами - це терабайти унікальних українських даних.
Паралельно створюється юридичний фреймворк, який дасть змогу відповідально працювати з наданими даними.
Експертна група вже розробляє бенчмарки - тести для оцінювання якості LLM, які допоможуть покращувати її ефективність і безпеку.
У січні 2026 року вже буде:
Навесні 2026 року стартує бета-тестування національної LLM.
Крім того, назву моделі оберуть самі українці: голосування розпочнеться в січні через платформу "Дія".
