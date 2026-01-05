Нова тактика та розвиток зброї. Зеленський і Федоров обговорили зміни в Міноборони

Президент України Володимир Зеленський обговорив із першим віцепрем'єром Михайлом Федоровим формати змін у Міноборони, які той готується запровадити на новій посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram .

Доповідь Федорова

Як зазначив Зеленський після розмови з Федоровим, головний принцип у роботі Міноборони - технологічність має зберігати життя українських воїнів.

"Росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. Ми повинні і повинні відповідати більш активному застосуванню технологій, більш швидкому розвитку нових видів зброї, новій тактиці", - додав президент.

Він звернув увагу, що від самого початку війни Мінцифри залишається активним джерелом інновацій для сфери оборони України. Йдеться про розвиток ринків зброї, застосування дронів, сучасного зв'язку.

За словами Зеленського, хоч Україна і віддана дипломатії та хоче завершити війну якомога швидше, Росія не демонструє такого підходу. Тому протидіяти потрібно за допомогою більшої технологічності та трансформації сфери оборони.

"Обговорили формати змін, які Михайло Федоров готовий запровадити на посаді міністра оборони України. За тиждень Михайло представить необхідні проєкти рішень. Розраховую, що в парламенті підтримають таке посилення", - додав глава української держави.

Втрати РФ за останні місяці

Також Федоров доповів про реалізацію різних напрямів модернізації сфери оборони України. Зокрема, у грудні 2025 року підтверджено на відео вже 35 тисяч знищених окупантів.

При цьому за листопад було 30 тисяч підтверджених поразок, а за жовтень - 26 тисяч поразок.

"Очевидно, що технології працюють ефективно. Чітко збільшується постачання дронів у війська. Готуємо наші нові особливі формати посилення дронової складової нашого захисту", - сказав президент.