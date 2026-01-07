Украина запускает ИИ, понимающий украинский язык и наши культурные особенности

Украина делает один из самых масштабных шагов на пути к лидерству в развитии ИИ - запуск собственной большой языковой модели (LLM), обученной на уникальных украинских данных. Миссия страны - войти в топ-3 мира по развитию ИИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
Техническим партнером проекта стал "Киевстар". Компания финансирует разработку модели, после чего она будет передана государству.
Украинский LLM будет обучаться на основе семейства моделей Gemma от Google - стратегического партнера проекта. Эти технологии адаптированы под украинский язык и национальный контекст.
Качество работы модели проверят независимые эксперты из разных отраслей, оценивая:
В настоящий момент ведется сбор данных для обучения модели. Для высокой точности информации из открытых источников недостаточно, поэтому разработчики работают с государственными органами, медиа, университетами и другими институтами - это терабайты уникальных украинских данных.
Параллельно создается юридический фреймворк, который позволит ответственно работать с предоставленными данными.
Экспертная группа уже разрабатывает бенчмарки - тесты для оценки качества LLM, которые помогут улучшать ее эффективность и безопасность.
В январе 2026 года уже будет:
Весной 2026 года стартует бета-тестирование национальной LLM.
Кроме того, название модели выберут сами украинцы: голосование начнется в январе через платформу "Дія".
