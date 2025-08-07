Україна запускає пряме залізничне сполучення з Бухарестом: який розклад

"З поміж усіх західних сусідів, саме з Румунією Україна має найдовший кордон. Ми вдячні румунській стороні за швидкі темпи будівництва нового моста через річку Тиса, і це дозволить вже зовсім скоро відкрити новий пункт пропуску Біла Церква - Сіґету Мармацієй, а отже посилити нашу співпрацю між нашими країнами", - сказав Сибіга.

За словами міністра, він також обговорив з главою МЗС Румунії перспективу розбудови транспортного коридору з грецького портового міста Александруполіс до Одеси через Болгарію та Румунію.

"Уже сьогодні в тестовому режимі, і мені це особливо приємно озвучити, запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва", - повідомив Сибіга.

Він зазначив, що усі ці проєкти мають працювати на благо громадян, у тому числі української громади у Румунії та румунської громади в Україні, які "є мостами добросусідства між нашими державами".