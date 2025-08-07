UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні

Україна запускає пряме залізничне сполучення з Бухарестом: який розклад

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна запускає пряме залізничне сполучення з Бухарестом. Вже сьогодні потяг вирушить у рейс у тестовому режимі, а вже згодом почне курсувати на постійній основі.

Про це під час підходу до преси з міністром закордонних справ Румунії Оаною Цою заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна.

"З поміж усіх західних сусідів, саме з Румунією Україна має найдовший кордон. Ми вдячні румунській стороні за швидкі темпи будівництва нового моста через річку Тиса, і це дозволить вже зовсім скоро відкрити новий пункт пропуску Біла Церква - Сіґету Мармацієй, а отже посилити нашу співпрацю між нашими країнами", - сказав Сибіга.

За словами міністра, він також обговорив з главою МЗС Румунії перспективу розбудови транспортного коридору з грецького портового міста Александруполіс до Одеси через Болгарію та Румунію. 

"Уже сьогодні в тестовому режимі, і мені це особливо приємно озвучити, запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва", - повідомив Сибіга.

Він зазначив, що усі ці проєкти мають працювати на благо громадян, у тому числі української громади у Румунії та румунської громади в Україні, які "є мостами добросусідства між нашими державами".

Візит глави МЗС Румунії до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 7 серпня, міністр закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою приїхала до Києва. Вона провела низку зустрічей та відвідала дитячу лікарню "Охматдит".

Цою прибула до Києва із першим візитом міністра закордонних справ Румунії після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Це також її перший візит до України після призначення на посаду.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниРумуніяАндрій СибігаПоїзди