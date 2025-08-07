Украина запускает прямое железнодорожное сообщение с Бухарестом в тестовом режиме: какое расписание

Украина запускает прямое железнодорожное сообщение с Бухарестом. Уже сегодня поезд отправится в рейс в тестовом режиме, а уже потом начнет курсировать на постоянной основе.
Об этом во время подхода к прессе с министром иностранных дел Румынии Оаной Цою заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает корреспондент РБК-Украина.
"Из всех западных соседей, именно с Румынией Украина имеет самую длинную границу. Мы благодарны румынской стороне за быстрые темпы строительства нового моста через реку Тиса, и это позволит уже совсем скоро открыть новый пункт пропуска Белая Церковь - Сигету Мармацией, а значит усилить наше сотрудничество между нашими странами", - сказал Сибига.
По словам министра, он также обсудил с главой МИД Румынии перспективу развития транспортного коридора из греческого портового города Александруполис в Одессу через Болгарию и Румынию.
"Уже сегодня в тестовом режиме, и мне это особенно приятно озвучить, запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом. Два специальных вагона отправляются сегодня в румынскую столицу через Кишинев, а завтра возвращаются в Киев", - сообщил Сибига.
Он отметил, что все эти проекты должны работать на благо граждан, в том числе украинской общины в Румынии и румынской общины в Украине, которые "являются мостами добрососедства между нашими государствами".
Напомним, сегодня, 7 августа, министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою приехала в Киев. Она провела ряд встреч и посетила детскую больницу "Охматдет".
Цою прибыла в Киев с первым визитом министра иностранных дел Румынии после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Это также ее первый визит в Украину после назначения на должность.