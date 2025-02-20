Україна запускає нову модель забезпечення армії безпілотниками, - Умєров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Таким чином, ми створюємо систему, яка працюватиме стабільно та безперебійно. Разом із виробниками працюємо над тим, щоб жоден військовий не чекав на необхідне тижнями чи місяцями. Міноборони відкрите до діалогу та спільної роботи", - додав Умєров.

Як зазначив міністр, DOT-Chain Defense System дає бригадам можливість самостійно визначати, які дрони їм потрібні, відповідно до ситуації на полі бою. Водночас виробники отримають чітку картину попиту і зможуть ефективніше планувати виробництво.

Зокрема, впроваджується система DOT-Chain у закупівлі дронів, яка допоможе:

За його словами, Міноборони запускає нову модель забезпечення безпілотниками. Агенція оборонних закупівель (АОЗ) представила виробникам нові правила взаємодії між державою, армією та бізнесом.

"Сьогодні провели важливу зустріч із представниками понад 200 українських виробників дронів.Наше завдання - забезпечити швидке та безперебійне постачання найкращих безпілотників для наших воїнів", - зазначив Умєров.

Дрони для ЗСУ

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна поступово масштабувала виробництво безпілотників та навіть перевиконала план у 2024 році.

Ще торік міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова йде про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

У грудні прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджував, що Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо прямого фінансування бригад для прискорення закупівлі безпілотників.

Як повідомили у Міноборони, у 2025 році рівень забезпечення ЗСУ безпілотними системами, особливо FPV-дронами, зріс. Тепер ця цифра становить вже близько 200 тисяч одиниць на місяць.

Окрім того, Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет. Ба більше, ударні дрони України дальнього радіуса дії стали певною заміною для далекобійних ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.