Украина запускает новую модель обеспечения армии беспилотниками, - Умеров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Сегодня провели важную встречу с представителями более 200 украинских производителей дронов. Наша задача - обеспечить быструю и бесперебойную поставку лучших беспилотников для наших воинов", - отметил Умеров.

По его словам, Минобороны запускает новую модель обеспечения беспилотниками. Агентство оборонных закупок (АОЗ) представило производителям новые правила взаимодействия между государством, армией и бизнесом.

В частности, внедряется система DOT-Chain в закупках дронов, которая поможет:

быстрее доставлять дроны на фронт - подразделения сами будут выбирать нужные им БПЛА, а время поставки сократится с месяцев до нескольких недель;

поддержать производителей - они будут получать прогнозируемые заказы и смогут планировать масштабирование производства;

создать прозрачные правила - понятные механизмы поставки будут стимулировать конкуренцию и развитие рынка

Как отметил министр, DOT-Chain Defense System дает бригадам возможность самостоятельно определять, какие дроны им нужны, в соответствии с ситуацией на поле боя. В то же время производители получат четкую картину спроса и смогут эффективнее планировать производство.

"Таким образом, мы создаем систему, которая будет работать стабильно и бесперебойно. Вместе с производителями работаем над тем, чтобы ни один военный не ждал необходимого неделями или месяцами. Минобороны открыто к диалогу и совместной работе", - добавил Умеров.