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Украина запускает новую модель обеспечения армии беспилотниками, - Умеров

Четверг 20 февраля 2025 18:34
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Украина запускает новую модель обеспечения армии беспилотниками, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны запускает новую модель обеспечения украинской армии беспилотниками. В частности, внедряется система DOT-Chain в закупке дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Сегодня провели важную встречу с представителями более 200 украинских производителей дронов. Наша задача - обеспечить быструю и бесперебойную поставку лучших беспилотников для наших воинов", - отметил Умеров.

По его словам, Минобороны запускает новую модель обеспечения беспилотниками. Агентство оборонных закупок (АОЗ) представило производителям новые правила взаимодействия между государством, армией и бизнесом.

В частности, внедряется система DOT-Chain в закупках дронов, которая поможет:

  • быстрее доставлять дроны на фронт - подразделения сами будут выбирать нужные им БПЛА, а время поставки сократится с месяцев до нескольких недель;
  • поддержать производителей - они будут получать прогнозируемые заказы и смогут планировать масштабирование производства;
  • создать прозрачные правила - понятные механизмы поставки будут стимулировать конкуренцию и развитие рынка

Как отметил министр, DOT-Chain Defense System дает бригадам возможность самостоятельно определять, какие дроны им нужны, в соответствии с ситуацией на поле боя. В то же время производители получат четкую картину спроса и смогут эффективнее планировать производство.

"Таким образом, мы создаем систему, которая будет работать стабильно и бесперебойно. Вместе с производителями работаем над тем, чтобы ни один военный не ждал необходимого неделями или месяцами. Минобороны открыто к диалогу и совместной работе", - добавил Умеров.

Дроны для ВСУ

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Украина постепенно масштабировала производство беспилотников и даже перевыполнила план в 2024 году.

Еще в прошлом году министр обороны Рустем Умеров заявлял, что в 2025-м военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.

В декабре премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что Кабинет министров принял решение о прямом финансировании бригад для ускорения закупки беспилотников.

Как сообщили в Минобороны, в 2025 году уровень обеспечения ВСУ беспилотными системами, особенно FPV-дронами, вырос. Теперь эта цифра составляет уже около 200 тысяч единиц в месяц.

Кроме того, Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет. Более того, ударные дроны Украины дальнего радиуса действия стали определенной заменой для дальнобойных ракет.

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Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Рустем Умеров
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