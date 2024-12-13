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Уряд ухвалив рішення для швидкої закупівлі дронів для ЗСУ, - Шмигаль

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 13:59
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Уряд ухвалив рішення для швидкої закупівлі дронів для ЗСУ, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Кабмін ухвалив рішення, що стосується прямого фінансування бригад. Воно важливе, зокрема, для швидкої закупівлі дронів для Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

За його словами, що стосується прямого фінансування бригад, то уряд ухвалив рішення, що наступного року воно буде не меншим, ніж цього.

"Це особливо важливо для швидкої закупівлі дронів, яких цього року плануємо виготовити понад 1,5 млн", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що наступного року на закупівлю дронів у держбюджеті також виділено 100 млрд грн.

Виробництво дронів в Україні

Україна останніми роками почала виробляти дрони. Зокрема, Україна перевиконала план з виробництва дронів у 2024 році.

Загалом за цей рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.

Щодо 2025 року, то Україна наступного року планує збільшити виробництво зброї. Йдеться про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

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Збройні сили України Денис Шмигаль Дрони
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