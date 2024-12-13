Уряд ухвалив рішення для швидкої закупівлі дронів для ЗСУ, - Шмигаль

Кабмін ухвалив рішення, що стосується прямого фінансування бригад. Воно важливе, зокрема, для швидкої закупівлі дронів для Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

За його словами, що стосується прямого фінансування бригад, то уряд ухвалив рішення, що наступного року воно буде не меншим, ніж цього.

"Це особливо важливо для швидкої закупівлі дронів, яких цього року плануємо виготовити понад 1,5 млн", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що наступного року на закупівлю дронів у держбюджеті також виділено 100 млрд грн.