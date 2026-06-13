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Україна запровадила жорсткі санкції проти десяти топових операторів зв'язку РФ

16:14 13.06.2026 Сб
2 хв
Російський військовий зв'язок опинився під ударом через нове рішення Зеленського
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

В Україні запровадили санкції проти десяти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів, які забезпечують зв'язок для окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Хто потрапив під обмеження

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який уводить в дію відповідне рішення РНБО. До санкційного списку увійшли компанії, що надають конфіденційні канали зв’язку для російської влади, забезпечують інтернет на тимчасово окупованих територіях та транслюють російські телеканали.

Серед підсанкційних об'єктів опинилися:

  • "Луганські комунікації" та "Мобільні комунікаційні системи", які РФ використовує для поширення пропаганди
  • федеральний оператор супутникового зв'язку "Амтел-Зв'язок"
  • підприємство "Космічний зв'язок", яке забезпечує захищені канали для ведення війни.

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Наслідки та міжнародна реакція

Україна планує передати всю інформацію про ці компанії міжнародним партнерам, щоб синхронізувати санкції в інших юрисдикціях.

Як наголосив радник - уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, будь-яка діяльність на окупованих територіях є незаконною, тому компанії, які обслуговують окупантів, стають токсичними для світового бізнесу.

Обмеження мають заблокувати їхню роботу за межами Росії.

Посилення санкцій проти Росії

Нагадаємо, Європейський Союз продовжує нарощувати економічний та політичний тиск на країну-агресора.

Нещодавно Брюссель запропонував новий 21-й пакет санкцій, який охоплює критичні сектори - енергетику, фінансові послуги, торгівлю, криптовалюту та рибальство. Головною особливістю нових обмежень стане повна заборона на в'їзд до ЄС для колишніх російських військових, які брали участь в агресії проти України.

Паралельно з цим європейська дипломатія готує індивідуальні обмеження проти ще 80 російських організацій та фізичних осіб. Цей удар буде спрямований на підприємства російського ВПК, кремлівських пропагандистів та порушників прав людини.

Загалом під європейськими санкціями вже перебувають понад 2600 суб'єктів з РФ, а загальні збитки Кремля від тиску ЄС вже сягнули 1,5 трильйона доларів.

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