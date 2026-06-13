Україна запровадила жорсткі санкції проти десяти топових операторів зв'язку РФ

Хто потрапив під обмеження

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який уводить в дію відповідне рішення РНБО. До санкційного списку увійшли компанії, що надають конфіденційні канали зв’язку для російської влади, забезпечують інтернет на тимчасово окупованих територіях та транслюють російські телеканали.

Серед підсанкційних об'єктів опинилися:

"Луганські комунікації" та "Мобільні комунікаційні системи", які РФ використовує для поширення пропаганди

федеральний оператор супутникового зв'язку "Амтел-Зв'язок"

підприємство "Космічний зв'язок", яке забезпечує захищені канали для ведення війни.

Наслідки та міжнародна реакція

Україна планує передати всю інформацію про ці компанії міжнародним партнерам, щоб синхронізувати санкції в інших юрисдикціях.

Як наголосив радник - уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, будь-яка діяльність на окупованих територіях є незаконною, тому компанії, які обслуговують окупантів, стають токсичними для світового бізнесу.

Обмеження мають заблокувати їхню роботу за межами Росії.