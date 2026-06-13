Украина ввела жесткие санкции против десяти топовых операторов связи РФ

Кто попал под ограничения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие соответствующее решение СНБО. В санкционный список вошли компании, предоставляющие конфиденциальные каналы связи для российской власти, обеспечивающие интернет на временно оккупированных территориях и транслирующие российские телеканалы.

Среди подсанкционных объектов оказались:

"Луганские коммуникации" и "Мобильные коммуникационные системы", которые РФ использует для распространения пропаганды

федеральный оператор спутниковой связи "Амтел-связь"

предприятие "Космическая связь", которое обеспечивает защищенные каналы для ведения войны.

Последствия и международная реакция

Украина планирует передать всю информацию об этих компаниях международным партнерам, чтобы синхронизировать санкции в других юрисдикциях.

Как отметил советник - уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, любая деятельность на оккупированных территориях является незаконной, поэтому компании, которые обслуживают оккупантов, становятся токсичными для мирового бизнеса.

Ограничения должны заблокировать их работу за пределами России.