Україна запровадила спецрежим на кордоні з РФ та Білоруссю: що заборонено

В Україні запровадили спеціальний прикордонний режим уздовж держкордону з Росією та Білоруссю. Обмеження діють у смузі завширшки 1 кілометр протягом усього періоду воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Спецрежим діє після прийняття 17 серпня Кабміном постанови № 1049 "Про внесення змін до пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147". Вона вже вступила в силу, а органи охорони держкордону приступили до впровадження норм.
Новий режим поширюється на всі земельні ділянки, які входять до кілометрової смуги вздовж лінії кордону з РФ та Білоруссю. У межах цієї території заборонено:
Ухвалення рішення пояснюють потребою у посиленні обороноздатності країни в умовах повномасштабної війни з РФ. Крім того, існує ризик використання території Білорусі для:
Також нові правила покликані захистити цивільних громадян від небезпеки та унеможливити їхнє випадкове чи несанкціоноване перебування у потенційно небезпечній прикордонній зоні.
Зазначається, що всі встановлені заборони є тимчасовими і будуть скасовані одразу після завершення дії воєнного стану.
Нагадаємо, в ГУР заявили, що наразі ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає. Водночас Росія розмістила на її території підрозділи 101-ї ракетної бригади, на озброєнні якої перебуває "Орешнік".
Крім того, нещодавно лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що РФ може використати територію Білорусі для загострення напруги та провокацій проти країн НАТО.