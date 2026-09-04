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"Треба бути дуже обережними": Тихановська попередила НАТО про загрозу з Білорусі

05:48 04.09.2026 Пт
2 хв
За її словами, поблизу кордону з Україною вже будують нову військову інфраструктуру
aimg Катерина Коваль
"Треба бути дуже обережними": Тихановська попередила НАТО про загрозу з Білорусі Фото: лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська (Getty Images)
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Росія може використати територію Білорусі для загострення напруги та провокацій проти країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської для LRT.

За словами Тихановської, яка перебуває у Варшаві, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко залишається готовим надати територію та інфраструктуру для можливих російських наступальних чи залякувальних операцій проти Альянсу.

Вона повідомила, що отримувала дані про будівництво нової військової інфраструктури в Білорусі - як біля кордону з Україною, так і вздовж кордонів із країнами Євросоюзу.

"Ми маємо бути дуже обережними - ми бачимо, що в Білорусі розгорнута інфраструктура для ракет "Орєшнік"; вони погрожують і шантажують ядерною зброєю", - заявила Тихановська.

Росія розгорнула в Білорусі свою балістичну ракетну систему середньої дальності "Орєшнік" - Москва і Мінськ представляють це як частину зусиль з посилення спільної безпеки.

Про залежність Лукашенка від Путіна та роль Білорусі у війні Тихановська говорила й раніше. Ще навесні вона оцінила залежність Лукашенка від Путіна на тлі загроз втягнення Білорусі у війну, заявивши, що вплинути на білоруського лідера не може ніхто, крім самого Путіна.

А напередодні того вона відвідала місце удару в Києві та звинуватила Лукашенка в причетності до атаки.

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