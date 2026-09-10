Украина ввела спецрежим на границе с РФ и Беларусью: что запрещено

В Украине был введен специальный пограничный режим вдоль госграницы с Россией и Беларусью. Ограничения действуют в полосе шириной в 1 километр в течение всего периода военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Спецрежим действует после принятия 17 августа Кабмином постановления №1049 "О внесении изменений в пункт 2-1 постановления Кабинета Министров Украины от 27 июля 1998 г. №1147". Оно уже вступило в силу, а органы охраны госграницы приступили к внедрению норм.
Новый режим распространяется на все земельные участки, входящие в километровую полосу вдоль линии границы с РФ и Беларусью. В пределах этой территории запрещено:
Принятие решения объясняют потребностью в усилении обороноспособности страны в условиях полномасштабной войны с РФ. Кроме того, существует риск использования территории Беларуси для:
Также новые правила призваны защитить гражданских лиц от опасности и сделать невозможным их случайное или несанкционированное пребывание в потенциально опасной приграничной зоне.
Отмечается, что все установленные запреты являются временными и будут отменены сразу после завершения действия военного положения.
Напомним, в ГУР заявили, что пока признаков подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины нет. В то же время Россия разместила на ее территории подразделения 101 ракетной бригады, на вооружении которой находится "Орешник".
Кроме того, недавно лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что РФ может использовать территорию Беларуси для обострения напряжения и провокаций против стран НАТО.