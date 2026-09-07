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РФ розмістила в Білорусі підрозділи бригади, на озброєнні якої перебуває "Орешнік"

13:09 07.09.2026 Пн
2 хв
Чи є ознаки підготовки Білорусі до вступу у війну проти України?
aimg Валерій Ульяненко
РФ розмістила в Білорусі підрозділи бригади, на озброєнні якої перебуває "Орешнік" Фото: ракета "Орєшнік" (Getty Images)
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Ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України наразі немає, але РФ розмістила на її території підрозділи 101-ї ракетної бригади, на озброєнні якої перебуває "Орешнік".

Про це заявив начальник Головного управління розвідки МОУ Олег Іващенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, Москва не полишає спроб безпосередньо втягнути Мінськ у бойові дії. Росія прагне використати територію та військові ресурси сусідньої держави для розширення географії війни проти України.

Попри намагання керівництва РФ, українська розвідка зараз не фіксує ознак готовності білоруських сил до вторгнення. Тому загроза з північного кордону на сьогодні залишається мінімальною.

Ретранслятори та військові РФ

"Проте нас турбує надання Білоруссю дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні БПЛА типу "Шахед" на українські цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру", - зазначив Іващенко.

Він додав, що в Білорусі вже дислокуються підрозділи 101-ї ракетної бригади Збройних сил РФ. На її озброєнні перебуває російський ракетний комплекс середньої дальності "Орешнік".

Іващенко також наголосив, що якщо Мінськ навіть не надавав дозволу на розміщення цієї зброї, це є прямим доказом того, що білоруська влада більше не контролює діяльність росіян на власній території.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що РФ може використати територію Білорусі для загострення напруги та провокацій проти країн НАТО.

Крім того, нещодавно стало відомо, що у російській балістичній ракеті середньої дальності "Орєшнік" вже майже не залишилось іноземних компонентів. Водночас чимало з них виробляє Білорусь.

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Російська Федерація Білорусь Війна в Україні Ракета Орєшнік
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