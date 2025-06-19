Нова Зеландія ввела санкції проти РФ та Білорусі: подробиці

Нова Зеландія ввела новий пакет санкцій проти Росії, Білорусі, Ірану та КНДР. Під економічні обмеження потрапили фізичні особи, а також судна "тіньового флоту".

Про це РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Нової Зеландії.

Зазначається, що уряд Нової Зеландії ввів нові санкції проти 18 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом Росії підприємств і громадян, а також кількох акторів та політичних діячів з Північної Кореї, Ірану та Білорусі. Окрім того, під економічні обмеження потрапили 27 суден російського тіньового флоту. Відомо, що серед російських компаній, що потрапили під санкції – підприємства авіапромислового сектору, зокрема комерційний оператор безпілотних авіаційних систем "Аероскан" та розробник і виробник бойових літаків "ОКБ ім. А.С.Яковлєва", а також найбільший російський виробник автоматичної зброї та боєприпасів концерн "Калашніков".