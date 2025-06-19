ua en ru
Чт, 19 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нова Зеландія ввела санкції проти РФ та Білорусі: подробиці

Четвер 19 червня 2025 10:19
UA EN RU
Нова Зеландія ввела санкції проти РФ та Білорусі: подробиці Фото: Нова Зеландія ввела санкції проти РФ та Білорусі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Нова Зеландія ввела новий пакет санкцій проти Росії, Білорусі, Ірану та КНДР. Під економічні обмеження потрапили фізичні особи, а також судна "тіньового флоту".

Про це РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Нової Зеландії.

Зазначається, що уряд Нової Зеландії ввів нові санкції проти 18 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом Росії підприємств і громадян, а також кількох акторів та політичних діячів з Північної Кореї, Ірану та Білорусі. Окрім того, під економічні обмеження потрапили 27 суден російського тіньового флоту.

Відомо, що серед російських компаній, що потрапили під санкції – підприємства авіапромислового сектору, зокрема комерційний оператор безпілотних авіаційних систем "Аероскан" та розробник і виробник бойових літаків "ОКБ ім. А.С.Яковлєва", а також найбільший російський виробник автоматичної зброї та боєприпасів концерн "Калашніков".

Санкції Нової Зеландії проти РФ

Перший закон про санкції проти Росії у Новій Зеландії набув чинності у березні 2022 року. У першому пакеті під економічні обмеження потрапили більш ніж 1800 фізичних і юридичних осіб.

Також Нова Зеландія розширила санкції проти РФ у 2024 році. Заходи були спрямовані на організації, пов'язані з окупацією Росією Запорізької АЕС. Тоді Пітерс зазначив, що Нова Зеландія діє в координації з міжнародними партнерами, приєднавшись до понад 35 країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нова Зеландія Російська Федерація
Новини
РФ втратила за добу майже 1100 солдатів і понад сотню одиниць автотехніки, - Генштаб
РФ втратила за добу майже 1100 солдатів і понад сотню одиниць автотехніки, - Генштаб
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді