Нова Зеландія ввела санкції проти РФ та Білорусі: подробиці
Нова Зеландія ввела новий пакет санкцій проти Росії, Білорусі, Ірану та КНДР. Під економічні обмеження потрапили фізичні особи, а також судна "тіньового флоту".
Про це РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Нової Зеландії.
Зазначається, що уряд Нової Зеландії ввів нові санкції проти 18 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом Росії підприємств і громадян, а також кількох акторів та політичних діячів з Північної Кореї, Ірану та Білорусі. Окрім того, під економічні обмеження потрапили 27 суден російського тіньового флоту.
Відомо, що серед російських компаній, що потрапили під санкції – підприємства авіапромислового сектору, зокрема комерційний оператор безпілотних авіаційних систем "Аероскан" та розробник і виробник бойових літаків "ОКБ ім. А.С.Яковлєва", а також найбільший російський виробник автоматичної зброї та боєприпасів концерн "Калашніков".
Санкції Нової Зеландії проти РФ
Перший закон про санкції проти Росії у Новій Зеландії набув чинності у березні 2022 року. У першому пакеті під економічні обмеження потрапили більш ніж 1800 фізичних і юридичних осіб.
Також Нова Зеландія розширила санкції проти РФ у 2024 році. Заходи були спрямовані на організації, пов'язані з окупацією Росією Запорізької АЕС. Тоді Пітерс зазначив, що Нова Зеландія діє в координації з міжнародними партнерами, приєднавшись до понад 35 країн.
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