Україна запропонувала Данії спільно створити антибалістичний щит

Закупівля дронів та Данська модель

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном. Ключовим фокусом перемовин стало постачання для потреб Сил оборони дронів українського виробництва, зокрема перехоплювачів.

Під час зустрічі сторони обговорили масштабування успішної Данської моделі підтримки оборонної промисловості. Цей підхід дозволяє іноземним партнерам фінансувати виробництво зброї безпосередньо в Україні.

З 2024 року завдяки цьому механізму вдалося залучити близько 3 мільярдів доларів для виробництва українського озброєння, зокрема понад 200 тисяч безпілотників, тисячі засобів РЕБ та ракети.

Україна розраховує на подальше збільшення закупівель у межах цієї моделі, що дозволить швидше забезпечувати фронт і водночас інвестувати у внутрішній ОПК.

Крім того, Михайло Федоров запросив якомога швидше виділення додаткової допомоги до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у червні, для реалізації оборонної стратегії.

Локалізація виробництва та Drone Deal

Учасники розмови обговорили кроки для локалізації нового виробництва в Данії для потреб Сил оборони України. Очікується, що така співпраця принесе вигоду обом сторонам, адже Україна отримає більше засобів для фронту, а Данія матиме доступ до технологій, які вже довели свою ефективність у сучасній війні.

Окремо міністри розглянули перспективи Drone Deal між країнами. Такий формат має спростити обмін технологіями та оборонною продукцією, а також прискорити реалізацію спільних проєктів у сфері безпілотних систем.

Також окремим питанням стала підтримка Данії у масштабуванні виробництва українських ракет.

Антибалістичний проєкт і посилення ППО

Ще одним ключовим напрямом оборонної взаємодії визначено розвиток протиповітряної оборони та підготовку власного антибалістичного проєкту.

Українська сторона запропонувала Данії долучитися до цієї ініціативи. Зокрема, йдеться про внесок у вигляді радарів, які можуть стати важливою складовою майбутнього технічного рішення.