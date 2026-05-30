Украина предложила Дании совместно создать антибаллистический щит

Украина и Дания расширяют оборонное партнерство для обеспечения ключевых приоритетов Сил обороны. Страны фокусируются на закупке украинских беспилотников, локализации производства и развитии противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном. Ключевым фокусом переговоров стала поставка для нужд Сил обороны дронов украинского производства, в частности перехватчиков.
Во время встречи стороны обсудили масштабирование успешной Датской модели поддержки оборонной промышленности. Этот подход позволяет иностранным партнерам финансировать производство оружия непосредственно в Украине.
С 2024 года благодаря этому механизму удалось привлечь около 3 миллиардов долларов для производства украинского вооружения, в том числе более 200 тысяч беспилотников, тысячи средств РЭБ и ракеты.
Украина рассчитывает на дальнейшее увеличение закупок в рамках этой модели, что позволит быстрее обеспечивать фронт и одновременно инвестировать во внутренний ОПК.
Кроме того, Михаил Федоров запросил как можно скорее выделение дополнительной помощи до следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в июне, для реализации оборонной стратегии.
Участники разговора обсудили шаги для локализации нового производства в Дании для нужд Сил обороны Украины. Ожидается, что такое сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам, ведь Украина получит больше средств для фронта, а Дания будет иметь доступ к технологиям, которые уже доказали свою эффективность в современной войне.
Отдельно министры рассмотрели перспективы Drone Deal между странами. Такой формат должен упростить обмен технологиями и оборонной продукцией, а также ускорить реализацию совместных проектов в сфере беспилотных систем.
Также отдельным вопросом стала поддержка Дании в масштабировании производства украинских ракет.
Еще одним ключевым направлением оборонного взаимодействия определено развитие противовоздушной обороны и подготовку собственного антибаллистического проекта.
Украинская сторона предложила Дании присоединиться к этой инициативе. В частности, речь идет о вкладе в виде радаров, которые могут стать важной составляющей будущего технического решения.
Напомним, Кабинет министров Украины уже упростил процедуру передачи государственного имущества в аренду для предприятий оборонно-промышленного комплекса на период военного положения.
Тогда украинские оружейники получили новые возможности для расширения производства во время войны, поскольку получили право арендовать госимущество без проведения аукциона. Льготными условиями смогли воспользоваться разработчики ракетного вооружения, новых образцов оружия и взрывчатых материалов.
Кроме того, Украина вместе с несколькими десятками иностранных государств активно разворачивает производство БПЛА за рубежом в рамках инициативы Build with Ukraine и других проектов.
В частности, Украина и Европа запускают совместное производство дронов на территории стран-союзников, среди которых Норвегия, Нидерланды, Румыния и Германия. Такая модель позволяет открывать производственные линии там, где нет постоянной угрозы российских обстрелов