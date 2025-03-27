Україна запропонує алгоритм для діалогу щодо контингенту через 7-10 днів, - Зеленський

У найближчі 7-10 днів Україна запропонує союзникам алгоритм для діалогу щодо розгортання військового контингенту після завершення війни з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту "коаліції охочих" у Парижі.
За його словами, у багатьох лідерів є своє бачення з приводу гарантування безпеки України у разі мирної домовленості з РФ. Утім, базовим баченням є гарантування за рахунок сильної української армії та розміщення контингенту окремих держав.
"Є базис, який базується на українській армії та на контингенті, який представлений в Україні - в небі, на морі, на землі. Ми вважаємо, що Україна запропонує алгоритм для діалогу. Я думаю, це буде в найближчі 7-10 днів - з тією зустріччю, яку вже анонсував президент Макрон. Ми будемо дуже дружньо, але сперечатися вже на майданчику, який буде готовий. Ми запропонуємо базову ідею, базову стратегію", - сказав Зеленський.
Президент додав, що на переговорному столі є також ідеї деяких союзників розгорнути сили під проводом ОБСЄ чи ООН, однак Україна ці пропозиції не підтримує.
Нагадаємо, партнери України активно обговорюють питання можливої відправки військового контингенту після завершення повномасштабної війни з Росією.
Зокрема ще на початку березня голова британського уряду Кір Стармер заявив про створення "коаліції охочих" з метою зібрати країни, які готові відправити військових.
Раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що для відправки військового контингенту в Україну необхідний чіткий план. Київ хоче розробити його разом із союзниками.
Також, за його словами, кількість країн, які готові відправити в Україну миротворчий контингент, збільшується. Пропозиції стосуються допомоги на морі, у небі, ППО тощо.
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