Украина предложит алгоритм для диалога по контингенту через 7-10 дней, - Зеленский

В ближайшие 7-10 дней Украина предложит союзникам алгоритм для диалога по развертыванию военного контингента после завершения войны с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже.
По его словам, у многих лидеров есть свое видение по поводу обеспечения безопасности Украины в случае мирной договоренности с РФ. Впрочем, базовым видением является обеспечение за счет сильной украинской армии и размещения контингента отдельных государств.
"Есть базис, который базируется на украинской армии и на контингенте, который представлен в Украине - в небе, на море, на земле. Мы считаем, что Украина предложит алгоритм для диалога. Я думаю, это будет в ближайшие 7-10 дней - с той встречей, которую уже анонсировал президент Макрон. Мы будем очень дружественно, но спорить уже на площадке, которая будет готова. Мы предложим базовую идею, базовую стратегию", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что на переговорном столе есть также идеи некоторых союзников развернуть силы под руководством ОБСЕ или ООН, однако Украина эти предложения не поддерживает.
Напомним, партнеры Украины активно обсуждают вопрос возможной отправки военного контингента после завершения полномасштабной войны с Россией.
В частности еще в начале марта глава британского правительства Кир Стармер заявил о создании "коалиции желающих" с целью собрать страны, которые готовы отправить военных.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что для отправки военного контингента в Украину необходим четкий план. Киев хочет разработать его вместе с союзниками.
Также, по его словам, количество стран, которые готовы отправить в Украину миротворческий контингент, увеличивается. Предложения касаются помощи на море, в небе, ПВО и т. д.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.