Украина предложит алгоритм для диалога по контингенту через 7-10 дней, - Зеленский

По его словам, у многих лидеров есть свое видение по поводу обеспечения безопасности Украины в случае мирной договоренности с РФ. Впрочем, базовым видением является обеспечение за счет сильной украинской армии и размещения контингента отдельных государств.

"Есть базис, который базируется на украинской армии и на контингенте, который представлен в Украине - в небе, на море, на земле. Мы считаем, что Украина предложит алгоритм для диалога. Я думаю, это будет в ближайшие 7-10 дней - с той встречей, которую уже анонсировал президент Макрон. Мы будем очень дружественно, но спорить уже на площадке, которая будет готова. Мы предложим базовую идею, базовую стратегию", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что на переговорном столе есть также идеи некоторых союзников развернуть силы под руководством ОБСЕ или ООН, однако Украина эти предложения не поддерживает.