Зеленський про миротворчий контингент: є багато пропозицій і їх стало більше

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту "коаліції охочих" у Парижі.

"Що стосується контингенту. Є багато пропозицій від лідерів, і їх стало більше. Те, що збільшується (кількість, - ред.) країн, які готові… Хто як, хтось в небі, хтось в ППО, хтось реально boots on the ground, хтось на морі Україні давати гарантії безпеки та не відправляти свій контингент, таких країн стає більше. Це хороша новина", - сказав Зеленський.

За його словами, "дехто ще може долучитися" до ініціативи Франції та Британії щодо контингенту.

"Ці країни долучаться для того, щоб "подивитися на той базис, який приготувала Україна - як ми це бачимо, де ми це бачимо, кількісний склад контингенту - почати цей діалог більш предметно", - додав президент.