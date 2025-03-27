Зеленський про миротворчий контингент: є багато пропозицій і їх стало більше
Кількість країн, які готові відправити в Україну миротворчий контингент, збільшується. Пропозиції стосуються допомоги на морі, у небі, ППО тощо.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту "коаліції охочих" у Парижі.
"Що стосується контингенту. Є багато пропозицій від лідерів, і їх стало більше. Те, що збільшується (кількість, - ред.) країн, які готові… Хто як, хтось в небі, хтось в ППО, хтось реально boots on the ground, хтось на морі Україні давати гарантії безпеки та не відправляти свій контингент, таких країн стає більше. Це хороша новина", - сказав Зеленський.
За його словами, "дехто ще може долучитися" до ініціативи Франції та Британії щодо контингенту.
"Ці країни долучаться для того, щоб "подивитися на той базис, який приготувала Україна - як ми це бачимо, де ми це бачимо, кількісний склад контингенту - почати цей діалог більш предметно", - додав президент.
Франція та Британія відправлять місію в Україну
Нагадаємо, за підсумками саміту "коаліції охочих" у Парижі 27 березня стало відомо, що Франція і Британія вирішили відправити в Україну спеціальну місію. Вона займеться посиленням української армії.
Французький президент Еммануель Макрон розповів, що в Україну відправлять "франко-британську команду", не розкриваючи більш детальних деталей про те, хто до неї увійде.
"Вона буде тісно співпрацювати з Україною, щоб підготувати всі аспекти майбутнього формату української армії. З точки зору розміру, кількості солдатів, і обладнання", - зазначив Макрон.
Також, за його словами, планується, що така команда вивчить потреби України у військовій допомозі.
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