Україна запропонує алгоритм для діалогу щодо контингенту через 7-10 днів, - Зеленський
У найближчі 7-10 днів Україна запропонує союзникам алгоритм для діалогу щодо розгортання військового контингенту після завершення війни з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту "коаліції охочих" у Парижі.
За його словами, у багатьох лідерів є своє бачення з приводу гарантування безпеки України у разі мирної домовленості з РФ. Утім, базовим баченням є гарантування за рахунок сильної української армії та розміщення контингенту окремих держав.
"Є базис, який базується на українській армії та на контингенті, який представлений в Україні - в небі, на морі, на землі. Ми вважаємо, що Україна запропонує алгоритм для діалогу. Я думаю, це буде в найближчі 7-10 днів - з тією зустріччю, яку вже анонсував президент Макрон. Ми будемо дуже дружньо, але сперечатися вже на майданчику, який буде готовий. Ми запропонуємо базову ідею, базову стратегію", - сказав Зеленський.
Президент додав, що на переговорному столі є також ідеї деяких союзників розгорнути сили під проводом ОБСЄ чи ООН, однак Україна ці пропозиції не підтримує.
Відправка військового контингенту в Україну
Нагадаємо, партнери України активно обговорюють питання можливої відправки військового контингенту після завершення повномасштабної війни з Росією.
Зокрема ще на початку березня голова британського уряду Кір Стармер заявив про створення "коаліції охочих" з метою зібрати країни, які готові відправити військових.
Раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що для відправки військового контингенту в Україну необхідний чіткий план. Київ хоче розробити його разом із союзниками.
Також, за його словами, кількість країн, які готові відправити в Україну миротворчий контингент, збільшується. Пропозиції стосуються допомоги на морі, у небі, ППО тощо.
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