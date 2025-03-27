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Україна запропонує алгоритм для діалогу щодо контингенту через 7-10 днів, - Зеленський

Четвер 27 березня 2025 18:49
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Україна запропонує алгоритм для діалогу щодо контингенту через 7-10 днів, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У найближчі 7-10 днів Україна запропонує союзникам алгоритм для діалогу щодо розгортання військового контингенту після завершення війни з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту "коаліції охочих" у Парижі.

За його словами, у багатьох лідерів є своє бачення з приводу гарантування безпеки України у разі мирної домовленості з РФ. Утім, базовим баченням є гарантування за рахунок сильної української армії та розміщення контингенту окремих держав.

"Є базис, який базується на українській армії та на контингенті, який представлений в Україні - в небі, на морі, на землі. Ми вважаємо, що Україна запропонує алгоритм для діалогу. Я думаю, це буде в найближчі 7-10 днів - з тією зустріччю, яку вже анонсував президент Макрон. Ми будемо дуже дружньо, але сперечатися вже на майданчику, який буде готовий. Ми запропонуємо базову ідею, базову стратегію", - сказав Зеленський.

Президент додав, що на переговорному столі є також ідеї деяких союзників розгорнути сили під проводом ОБСЄ чи ООН, однак Україна ці пропозиції не підтримує.

Відправка військового контингенту в Україну

Нагадаємо, партнери України активно обговорюють питання можливої відправки військового контингенту після завершення повномасштабної війни з Росією.

Зокрема ще на початку березня голова британського уряду Кір Стармер заявив про створення "коаліції охочих" з метою зібрати країни, які готові відправити військових.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що для відправки військового контингенту в Україну необхідний чіткий план. Київ хоче розробити його разом із союзниками.

Також, за його словами, кількість країн, які готові відправити в Україну миротворчий контингент, збільшується. Пропозиції стосуються допомоги на морі, у небі, ППО тощо.

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