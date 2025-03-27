Украина предложит алгоритм для диалога по контингенту через 7-10 дней, - Зеленский
В ближайшие 7-10 дней Украина предложит союзникам алгоритм для диалога по развертыванию военного контингента после завершения войны с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже.
По его словам, у многих лидеров есть свое видение по поводу обеспечения безопасности Украины в случае мирной договоренности с РФ. Впрочем, базовым видением является обеспечение за счет сильной украинской армии и размещения контингента отдельных государств.
"Есть базис, который базируется на украинской армии и на контингенте, который представлен в Украине - в небе, на море, на земле. Мы считаем, что Украина предложит алгоритм для диалога. Я думаю, это будет в ближайшие 7-10 дней - с той встречей, которую уже анонсировал президент Макрон. Мы будем очень дружественно, но спорить уже на площадке, которая будет готова. Мы предложим базовую идею, базовую стратегию", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что на переговорном столе есть также идеи некоторых союзников развернуть силы под руководством ОБСЕ или ООН, однако Украина эти предложения не поддерживает.
Отправка военного контингента в Украину
Напомним, партнеры Украины активно обсуждают вопрос возможной отправки военного контингента после завершения полномасштабной войны с Россией.
В частности еще в начале марта глава британского правительства Кир Стармер заявил о создании "коалиции желающих" с целью собрать страны, которые готовы отправить военных.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что для отправки военного контингента в Украину необходим четкий план. Киев хочет разработать его вместе с союзниками.
Также, по его словам, количество стран, которые готовы отправить в Украину миротворческий контингент, увеличивается. Предложения касаются помощи на море, в небе, ПВО и т. д.
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