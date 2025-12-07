Україна заморозила активи головного придністровського "олігарха", - ЗМІ

Зазначається, що майно заарештували ще у 2022 році через те, що компанія "Молдавізоліт", пов'язана з Гушаном, імпортувала товари для військової промисловості росіян після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Гушан має аж три громадянства - України, Молдови та Росії. Але заробляє гроші він переважно у "сірій зоні" у Придністров'ї. Там Гушан володіє холдингом "Шериф", якому належить низка підприємств та компаній. Були в нього й бізнес-активи в Україні, до моменту, поки українське слідство не встановило, що Гушан та його структури пов'язані з РФ.

Гушан та постачання для ВПК Росії

Головним постачальником деталей для підприємств військово-промислового комплексу Росії став тираспольський завод "Молдавізоліт", який належить Гушану. Завод з 2008 року займається постачаннями для оборонної промисловості Росії, що підтверджувалося заявами керівників заводу.

До того ж завод має щонайменше три торгових дома в Росії. Один з них розташований у Москві. Російськими активами Гушана керує колишній перший заступник директора "Шерифу", Порфирій Шкільнюк, який з 2024 року також очолює завод "Молдавізоліт" та з 2022 року вважається офіційним фінальним вигодонабувачем.

"Українське слідство вважає, що "Молдавізоліт" - одна з ключових ланок, що пов'язують холдинг "Шериф" із російським військово-промисловим комплексом", - зазначає видання.

У 2023 році Україна ввела санкції проти торгових домів заводу в РФ терміном на 10 років. Проте сам "Молдавізоліт" чомусь під обмеження не потрапив. Зате було заарештовано дві компанії Гушана в Україні - ТОВ "Аква Т-В" та ТОВ "Екофортпост". Заарештовано 100% акцій в компаніях та усе майно, що їм належить - в тому числі розкішний будинок Гушана у Вилковому.

Видання зазначає, що Гушан раніше також мав проблеми із законом в Україні, а Національна поліція веде розслідування щодо самовільної забудови в забороненому місті, яке теж може бути пов'язано з олігархом. Щоправда, ані поліція, ані Служба безпеки України не відповіли на прохання прокоментувати стан справ.