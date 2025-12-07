Україна заморозила активи головного придністровського "олігарха", - ЗМІ

Україна заморозила низку активів придністровського "олігарха", власника холдингу "Шериф" Віктора Гушана. Було встановлено, що він постачав російському оборонному комплексу важливі компоненти для виробництва зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Zona de Securitate.
Зазначається, що майно заарештували ще у 2022 році через те, що компанія "Молдавізоліт", пов'язана з Гушаном, імпортувала товари для військової промисловості росіян після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Гушан має аж три громадянства - України, Молдови та Росії. Але заробляє гроші він переважно у "сірій зоні" у Придністров'ї. Там Гушан володіє холдингом "Шериф", якому належить низка підприємств та компаній. Були в нього й бізнес-активи в Україні, до моменту, поки українське слідство не встановило, що Гушан та його структури пов'язані з РФ.
Головним постачальником деталей для підприємств військово-промислового комплексу Росії став тираспольський завод "Молдавізоліт", який належить Гушану. Завод з 2008 року займається постачаннями для оборонної промисловості Росії, що підтверджувалося заявами керівників заводу.
До того ж завод має щонайменше три торгових дома в Росії. Один з них розташований у Москві. Російськими активами Гушана керує колишній перший заступник директора "Шерифу", Порфирій Шкільнюк, який з 2024 року також очолює завод "Молдавізоліт" та з 2022 року вважається офіційним фінальним вигодонабувачем.
"Українське слідство вважає, що "Молдавізоліт" - одна з ключових ланок, що пов'язують холдинг "Шериф" із російським військово-промисловим комплексом", - зазначає видання.
У 2023 році Україна ввела санкції проти торгових домів заводу в РФ терміном на 10 років. Проте сам "Молдавізоліт" чомусь під обмеження не потрапив. Зате було заарештовано дві компанії Гушана в Україні - ТОВ "Аква Т-В" та ТОВ "Екофортпост". Заарештовано 100% акцій в компаніях та усе майно, що їм належить - в тому числі розкішний будинок Гушана у Вилковому.
Видання зазначає, що Гушан раніше також мав проблеми із законом в Україні, а Національна поліція веде розслідування щодо самовільної забудови в забороненому місті, яке теж може бути пов'язано з олігархом. Щоправда, ані поліція, ані Служба безпеки України не відповіли на прохання прокоментувати стан справ.
Зазначимо, раніше стало відомо, що дев’ять країн, включно з Україною, підтримали європейські санкції проти керівництва невизнаного Придністровського регіону Республіки Молдова. При цьому раніше влада невизнаного Придністров'я заявила про бажання домагатися незалежності з подальшим входженням до складу РФ.
Придністровська молдавська республіка (ПМР) - це невизнана квазідержава на території Молдови. Вона охоплює всю молдовську частину Лівого берега Дністра та має невеликий анклав на Правому березі. Попри невизнання ця "недореспубліка" керується власними органами влади та спирається на підрозділи російських "миротворців" - це єдине, що досі дозволяє Придністров'ю існувати.