Головна » Новини » У світі

Україна та ще вісім країн приєдналися до санкцій ЄС проти лідерів Придністров’я

Середа 12 листопада 2025 12:22
Україна та ще вісім країн приєдналися до санкцій ЄС проти лідерів Придністров’я Фото: Україна та ще вісім країн приєдналися до санкцій ЄС проти лідерів Придністров’я (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Дев’ять країн, включно з Україною, підтримали європейські санкції проти керівництва невизнаного Придністровського регіону Республіки Молдова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Каю Каллас, яку наводить пресслужба Ради ЄС.

Як зазначається, 27 жовтня 2025 року Рада ЄС ухвалила продовження обмежувальних заходів до 31 жовтня 2026 року.

До цього рішення приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Україна та Чорногорія.

"Вони забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання і вітає його", - йдеться у заяві.

Що відомо про Придністров'я

Придністровська молдавська республіка (ПМР) - це невизнана квазі-держава на території Молдови. Вона охоплює всю молдовську частину Лівого берега Дністра та має невеликий анклав на Правому березі.

ПМР оголосила про своє створення 25 серпня 1991 року, за два дні до незалежності Молдови.

На момент проголошення тут була розташована 14-та російська армія під командуванням Олександра Лєбєдєва.

На території ПМР відбувся збройний конфлікт між молдовськими військами та сепаратистами за підтримки російських військ.

Придністров’я не визнають більшість країн світу, але воно фактично керується власними органами влади. Там є власна конституція, парламент, уряд і навіть власна валюта - придністровський рубль.

Економіка регіону сильно залежить від Росії, особливо в енергетичному та фінансовому секторі. Придністров’я має міжнародну ізоляцію, але підтримка Росії забезпечує йому певну стабільність.

Нагадаємо, раніше влада невизнаного Придністров'я заявила про бажання домагатися незалежності з подальшим входженням до складу РФ.

Тим часом посол України в Молдові Паун Роговей заявив, Україна змогла утримати під контролем ситуацію у так званій "Придністровській молдавській республіці" і не допустити якихось провокацій з боку російських військ, розташованих там.

