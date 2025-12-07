Украина заморозила активы главного приднестровского "олигарха", - СМИ

Отмечается, что имущество арестовали еще в 2022 году из-за того, что компания "Молдавизолит", связанная с Гушаном, импортировала товары для военной промышленности россиян после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Гушан имеет целых три гражданства - Украины, Молдовы и России. Но зарабатывает деньги он преимущественно в "серой зоне" в Приднестровье. Там Гушан владеет холдингом "Шериф", которому принадлежит ряд предприятий и компаний. Были у него и бизнес-активы в Украине, до момента, пока украинское следствие не установило, что Гушан и его структуры связаны с РФ.

Гушан и поставки для ВПК России

Главным поставщиком деталей для предприятий военно-промышленного комплекса России стал тираспольский завод "Молдавизолит", который принадлежит Гушану. Завод с 2008 года занимается поставками для оборонной промышленности России, что подтверждалось заявлениями руководителей завода.

К тому же завод имеет по меньшей мере три торговых дома в России. Один из них расположен в Москве. Российскими активами Гушана руководит бывший первый заместитель директора "Шерифа", Порфирий Шкильнюк, который с 2024 года также возглавляет завод "Молдавизолит" и с 2022 года считается официальным финальным выгодоприобретателем.

"Украинское следствие считает, что "Молдавизолит" - одно из ключевых звеньев, связывающих холдинг "Шериф" с российским военно-промышленным комплексом", - отмечает издание.

В 2023 году Украина ввела санкции против торговых домов завода в РФ сроком на 10 лет. Однако сам "Молдавизолит" почему-то под ограничения не попал. Зато были арестованы две компании Гушана в Украине - ООО "Аква Т-В" и ООО "Экофортпост". Арестованы 100% акций в компаниях и все имущество, которое им принадлежит - в том числе роскошный дом Гушана в Вилково.

Издание отмечает, что Гушан ранее также имел проблемы с законом в Украине, а Национальная полиция ведет расследование относительно самовольной застройки в запрещенном городе, которое тоже может быть связано с олигархом. Правда, ни полиция, ни Служба безопасности Украины не ответили на просьбу прокомментировать положение дел.