Україна замінює DJI Mavic: нові українські дрони надійшли на фронт

Українська оборонна промисловість домоглася значного прогресу у виробництві безпілотників і розпочала масштабне впровадження вітчизняних моделей, які поступово замінюють популярні DJI Mavic китайського виробництва.

Квадрокоптери серії Mavic компанії DJI довгий час вважалися еталоном серед цивільних дронів завдяки компактності, камерам високої якості та інтелектуальним системам управління.

Однак після того, як DJI заборонила поставки своєї продукції в Україну, питання заміни стало критично важливим. Крім того, використання цих дронів створює безпекові ризики, адже вони можуть передавати технічні дані виробнику, що в умовах війни неприйнятно.

У відповідь українські інженери розробили низку альтернативних моделей. Серед них - Yautja ("Shmavik") від компанії Ukropter, що має збільшену дальність польоту, стійкість до перешкод і підвищену надійність.

Ще одна розробка - дрон Zoom від Frontline Robotics, створений спеціально для умов інтенсивної радіоелектронної боротьби. Він оснащений системою візуальної навігації на базі штучного інтелекту, що дає змогу знаходити маршрут навіть у разі втрати GPS, і здатний повертатися до оператора в разі втрати зв'язку.

Експерти зазначають, що хоча деякі компоненти поки залишаються імпортними, частка українських деталей швидко зростає. Frontline Robotics стверджує, що тільки 15% елементів у їхніх дронах надходять із Китаю.

При цьому вітчизняні компанії вже налагодили випуск ключових вузлів - двигунів, акумуляторів, контролерів і тепловізорів. Завод Motor-G, наприклад, виробляє понад 100 тисяч двигунів на місяць, забезпечуючи безперебійні поставки для фронту.