Украина заменяет DJI Mavic: новые украинские дроны поступили на фронт

Украинская оборонная промышленность добилась значительного прогресса в производстве беспилотников и приступила к масштабному внедрению отечественных моделей, которые постепенно заменяют популярные DJI Mavic китайского производства.

Квадрокоптеры серии Mavic компании DJI долгое время считались эталоном среди гражданских дронов благодаря компактности, камерам высокого качества и интеллектуальным системам управления.

Однако после того, как DJI запретила поставки своей продукции в Украину, вопрос замены стал критически важным. Кроме того, использование этих дронов создает риски безопасности, ведь они могут передавать технические данные производителю, что в условиях войны неприемлемо.

В ответ украинские инженеры разработали ряд альтернативных моделей. Среди них — Yautja ("Shmavik") от компании Ukropter, обладающий увеличенной дальностью полета, устойчивостью к помехам и повышенной надежностью.

Еще одна разработка — дрон Zoom от Frontline Robotics, созданный специально для условий интенсивной радиоэлектронной борьбы. Он оснащен системой визуальной навигации на базе искусственного интеллекта, позволяющей находить маршрут даже при потере GPS, и способен возвращаться к оператору при потере связи.

Эксперты отмечают, что хотя некоторые компоненты пока остаются импортными, доля украинских деталей быстро растет. Frontline Robotics утверждает, что только 15% элементов в их дронах поступают из Китая.

При этом отечественные компании уже наладили выпуск ключевых узлов — двигателей, аккумуляторов, контроллеров и тепловизоров. Завод Motor-G, например, производит свыше 100 тысяч двигателей в месяц, обеспечивая бесперебойные поставки для фронта.