Україна закликала Ватикан допомогти з обміном полоненими з РФ до Великодня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента України.

Під час розмови, Єрмак зазначив, що українська дипломатія в діалозі з усіма країнами світу приділяє особливу увагу поверненню незаконно депортованих Росією українських дітей.

Він подякував Дзуппі за допомогу в цьому питанні.

"Ви також продовжуєте працювати в цьому напрямі. Дякую вам. Цей процес іде повільно, але все ж таки рухається вперед", - сказав глава Офісу президента.

Єрмак також закликав допомогти Києву в процесі звільнення військовополонених, зокрема бойових медиків. Під час розмови сторони обговорили варіанти прискорення цього процесу та організації обміну напередодні Великодня.

Крім того, глава Офісу президента розповів кардиналу про підготовку Глобального саміту миру, що відбудеться у червні в Швейцарії.

Також сторони обговорили можливість проведення двосторонньої зустрічі для об’єднання зусиль.