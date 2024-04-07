Буданов відреагував на ідею Папи Римського щодо обміну "всіх на всіх" з РФ

Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов підтримав ініціативу Папи Римського щодо обміну полонених за формулою "всіх на всіх". Але вказав на важливий момент.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому телеканалу ARD .

Буданов також повідомив, що центральним посередником в обміні військовополоненими вже є не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.

При цьому на даний момент голова ГУР не бачить зацікавленості російської сторони в такій дії.

"Я це повністю підтримую. Давайте це зробимо. Залишилася одна маленька справа - переконати Росію", - сказав він.

Обмін полоненими "всіх на всіх"

Наприкінці березня під час Святої Меси у Ватикані Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну до обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх".

Зазначимо, що близько року тому Буданов заявляв, що Україна веде переговори щодо обміну полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх" і вже "наближається до цього".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.