Украина призвала Ватикан помочь с обменом пленными с РФ до Пасхи
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пообщался по телефону с главой Епископской конференции Италии, кардиналом Маттео Дзуппи. Стороны обсудили возвращение похищенных РФ украинских детей и форсирование процесса обмена военнопленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.
Во время разговора, Ермак отметил, что украинская дипломатия в диалоге со всеми странами мира уделяет особое внимание возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей.
Он поблагодарил Дзуппи за помощь в этом вопросе.
"Вы также продолжаете работать в этом направлении. Спасибо вам. Этот процесс идет медленно, но все же движется вперед", - сказал глава Офиса президента.
Ермак также призвал помочь Киеву в процессе освобождения военнопленных, в частности боевых медиков. В ходе время разговора стороны обсудили варианты ускорения этого процесса и организации обмена накануне Пасхи.
Кроме того, глава Офиса президента рассказал кардиналу о подготовке Глобального саммита мира, который состоится в июне в Швейцарии.
Также стороны обсудили возможность проведения двусторонней встречи для объединения усилий.
Обмен пленными
Украинский омбудсмен предлагал России обмен военнопленных мусульман и католиков на Пасху и Ораза-Байрам, но Кремль проигнорировал предложение.
В конце марта Папа Римский Франциск предложил обменять российских и украинских военнопленных по формуле "всех на всех".
В ГУР Минобороны поддержали такое предложение понтифика.
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