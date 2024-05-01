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Украина призвала Ватикан помочь с обменом пленными с РФ до Пасхи

Киев, Среда 01 мая 2024 00:04
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Украина призвала Ватикан помочь с обменом пленными с РФ до Пасхи Фото: Андрей Ермак провел переговоры с представителем Ватикана (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пообщался по телефону с главой Епископской конференции Италии, кардиналом Маттео Дзуппи. Стороны обсудили возвращение похищенных РФ украинских детей и форсирование процесса обмена военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Во время разговора, Ермак отметил, что украинская дипломатия в диалоге со всеми странами мира уделяет особое внимание возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей.

Он поблагодарил Дзуппи за помощь в этом вопросе.

"Вы также продолжаете работать в этом направлении. Спасибо вам. Этот процесс идет медленно, но все же движется вперед", - сказал глава Офиса президента.

Ермак также призвал помочь Киеву в процессе освобождения военнопленных, в частности боевых медиков. В ходе время разговора стороны обсудили варианты ускорения этого процесса и организации обмена накануне Пасхи.

Кроме того, глава Офиса президента рассказал кардиналу о подготовке Глобального саммита мира, который состоится в июне в Швейцарии.

Также стороны обсудили возможность проведения двусторонней встречи для объединения усилий.

Обмен пленными

Украинский омбудсмен предлагал России обмен военнопленных мусульман и католиков на Пасху и Ораза-Байрам, но Кремль проигнорировал предложение.

В конце марта Папа Римский Франциск предложил обменять российских и украинских военнопленных по формуле "всех на всех".

В ГУР Минобороны поддержали такое предложение понтифика.

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