Украина призвала Ватикан помочь с обменом пленными с РФ до Пасхи

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пообщался по телефону с главой Епископской конференции Италии, кардиналом Маттео Дзуппи. Стороны обсудили возвращение похищенных РФ украинских детей и форсирование процесса обмена военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Во время разговора, Ермак отметил, что украинская дипломатия в диалоге со всеми странами мира уделяет особое внимание возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей.

Он поблагодарил Дзуппи за помощь в этом вопросе.

"Вы также продолжаете работать в этом направлении. Спасибо вам. Этот процесс идет медленно, но все же движется вперед", - сказал глава Офиса президента.

Ермак также призвал помочь Киеву в процессе освобождения военнопленных, в частности боевых медиков. В ходе время разговора стороны обсудили варианты ускорения этого процесса и организации обмена накануне Пасхи.

Кроме того, глава Офиса президента рассказал кардиналу о подготовке Глобального саммита мира, который состоится в июне в Швейцарии.

Также стороны обсудили возможность проведения двусторонней встречи для объединения усилий.