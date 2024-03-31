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Папа Римський закликав Україну та Росію до обміну "всіх на всіх"

Неділя 31 березня 2024 14:44
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Папа Римський закликав Україну та Росію до обміну "всіх на всіх" Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час Святої Меси у Ватикані Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну до обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

"Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів (Ізраїля, Сектора Газу та України, - ред.). Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!", - заявив Франциск.

Заяви Папи Римського

9 березня Франциск заявив про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати переговори з Росією. Така заява викликала різку негативну реакцію у країн Заходу та України. Президент України Володимир Зеленський нагадав понтифіку, що росіяни не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українські захисники зі зброєю в руках.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш, зі свого боку, закликав Папу Римського до візиту в Україну. За його словами, це стало б важливим сигналом не лише для країни, але й усього світу.

Також нещодавно Франциск вкотре закликав завершити війни в Україні та на Близькому Сході шляхом початку мирних переговорів.

Більш детально про скандальні заяви Папи Римського - в матеріалі РБК-Україна.

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