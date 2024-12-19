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Україна закликала Сирію вигнати росіян з військових баз в країні

Сирія, Четвер 19 грудня 2024 16:45
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Україна закликала Сирію вигнати росіян з військових баз в країні Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Присутність російських військових баз у Сирії принесе лише дестабілізацію в регіоні. Вихід Москви з Сирії стане справедливим результатом її злочинів.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"Справедливим і логічним результатом років скидання Росією бочкових бомб на сирійські міста та громади та жорстокого вбивства невинних жінок, дітей і старших людей буде вихід Москви з Сирії та втрата нею військових баз у цій країні", - наголосив глава МЗС.

Він підкреслив, що російська військова присутність нестиме регіону лише більшу дестабілізацію, а не стабільність.

"Так завжди було. Навіть союзники Росії не можуть покладатися на Москву. У критичний момент росіяни просто тікають, залишаючи їх напризволяще. Перевірено багато разів ще до Асада ()колишнього сирійського диктатора, - ред.", - підкреслив Сибіга.

Водночас він зауважив, що немає жодної причини, чому російські військові бази мають залишатися в Сирії.

"За нашим досвідом, що б не обіцяли росіяни, вони порушать всі обіцянки. Вбивство та брехня - це дві речі, в яких вони найбільш вправні", - підсумував глава МЗС.

Падіння режиму Асада

Нагадаємо, кілька тижнів тому сирійські повстанці повалили режим Башара Асада в Сирії. Урядові війська не чинили значного опору опозиційним силам. А сам Асад втік до Росії.

На тлі подій у Сирії Москва почала виводити свої кораблі з морських баз, а також перекидати залишки озброєння з баз. В Україні наголошують, що крах режиму Асада вдарив по РФ, оскільки Сирія була одним з союзників Москви протягом довгого періоду.

Раніше сьогодні стало відомо, що Росія нібито почала передислоковувати системи ППО та інше озброєння з Сирії до Лівії.

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