Украина призвала Сирию выгнать россиян с военных баз в стране

Присутствие российских военных баз в Сирии принесет лишь дестабилизацию в регионе. Выход Москвы из Сирии станет справедливым результатом ее преступлений.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Справедливым и логичным результатом лет сброса Россией бочковых бомб на сирийские города и общины и жестокого убийства невинных женщин, детей и пожилых людей будет выход Москвы из Сирии и потеря ею военных баз в этой стране", - подчеркнул глава МИД.

Он подчеркнул, что российское военное присутствие будет нести региону лишь большую дестабилизацию, а не стабильность.

"Так всегда было. Даже союзники России не могут полагаться на Москву. В критический момент россияне просто убегают, оставляя их на произвол судьбы. Проверено много раз еще до Асада (бывшего сирийского диктатора, - ред.)", - подчеркнул Сибига.

В то же время он отметил, что нет никакой причины, почему российские военные базы должны оставаться в Сирии.

"По нашему опыту, что бы ни обещали россияне, они нарушат все обещания. Убийство и ложь - это две вещи, в которых они наиболее искусны", - подытожил глава МИД.