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Росія передислоковує системи ППО та інше озброєння з Сирії до Лівії, - WSJ

Дамаск, Четвер 19 грудня 2024 09:45
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Росія передислоковує системи ППО та інше озброєння з Сирії до Лівії, - WSJ Фото: Росія перекидає озброєння з Сирії до Лівії (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росія виводить системи протиповітряної оборони та інше озброєння з військових баз Сирії. Їх перекидають до Лівії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, російські вантажні літаки доставляли засоби протиповітряної оборони, включаючи радари для систем перехоплення С-400 і С-300, з Сирії на бази на сході Лівії. Бази контролює союзник Кремля - головнокомандувачу Лівійської національної армії Халіф Хафтар.

Фото: супутникові знімки баз в Сирії (wsj.com)

Росія також вивела з Сирії війська, військову авіацію та іншу зброю. РФ намагається зберегти вплив на Близькому Сході. Роками їй вдавалося це робити завдяки режиму Башара Асада у Сирії. Тепер Москва намагається використати іншого старого партнера в Лівії.

Росія і раніше тримала військову присутність у Лівії, в тому числі через ПВК "Вагнера", яка має тісні зв’язки з Хафтаром. Бойовики "Вагнера" використовували об’єкти Хафтара як транзитний вузол до інших африканських країн.

За словами американського чиновника, поки що неясно, чи залишаться системи озброєнь, включаючи компоненти С-400, у Лівії чи їх повернуть до Росії.

Падіння режиму Асада

Нагадаємо, кілька тижнів тому сирійські повстанці повалили режим Башара Асада в Сирії. Урядові війська не чинили значного опору опозиційним силам. Сам Асад втік до Росії.

У Москві заявляли, що нібито Асад погодився на добровільну передачу влади і лише потім покинув Сирію.

Росія на тлі подій у Сирії виводить свої кораблі з морських баз, а також перекидає залишки озброєння з баз. В Україні наголошують, що крах режиму Асада вдарив по РФ, оскільки Сирія була одним з союзників Москви протягом довгого періоду.

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