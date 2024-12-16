Росія продовжує евакуйовувати військову техніку з Сирії: ГУР розповіло деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як пише ГУР, 15 грудня колони військ країни-окупанта продовжували стягуватись з глибини Сирії до баз у Хмеймімі та Тартусі. Над останніми ворог все ще сподівається зберегти контроль.



Військово-транспортні літаки Росії, своєю чергою, продовжили човниковий рух з Сирії до аеродромів на території РФ, зокрема до Махачкали, Чкаловська й Нижнього Новгорода.



"До вивезення озброєння, військової техніки та особового складу Росія задіяла Іл-76МД зі складу 196 військово-транспортного авіаполку, два Іл-76МД зі складу МВС РФ та два Ан-124-100 зі складу 224 льотного загону, що належить до структури Міноборони держави-агресора", - додає ГУР.

Виведення військ РФ із Сирії

Після падіння режиму Башара Асада, Росія почала виводити частину своїх військ із Сирії. Це підтвердили супутникові знімки, які проаналізували аналітики. Вже 14 грудня українська розвідка заявила про те, що країна-окупант має великі проблеми з евакуацією солдатів з країни.

Детальніше про ситуацію у Сирії та падіння режиму диктатора, - у матеріалі РБК-Україна.