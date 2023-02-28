Україна закликала ООН та Туреччину продовжити зернову угоду

Україна направила в ООН і Туреччину звернення щодо початку переговорів для продовження угоди про експорт зерна, але відповіді не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

инулого тижня заступник міністра реставрації України Юрій Васьков заявив, що Київ проситиме всі сторони розпочати переговори про продовження угоди, домагаючись продовження принаймні на один рік, що включатиме порти Миколаєва.

Нагадаємо, у липні минулого року Україна та Росія підписали зернову угоду, яка дозволила відновити експорт зерна з чорноморських портів після того, як вони були заблоковані військами Російського диктатора Володимира Путіна.

Зазначимо, що відповідно до угоди Україна експортує близько 3 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції на місяць, але Васьков сказав, що Україна зможе експортувати 6 мільйонів тонн на місяць з портів Одеської області та збільшити його до 8 мільйонів тонн, якщо приєднається Миколаїв.

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