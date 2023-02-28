Україна закликала ООН та Туреччину продовжити зернову угоду

Україна направила в ООН і Туреччину звернення щодо початку переговорів для продовження угоди про експорт зерна, але відповіді не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
инулого тижня заступник міністра реставрації України Юрій Васьков заявив, що Київ проситиме всі сторони розпочати переговори про продовження угоди, домагаючись продовження принаймні на один рік, що включатиме порти Миколаєва.
Reuters
Нагадаємо, у липні минулого року Україна та Росія підписали зернову угоду, яка дозволила відновити експорт зерна з чорноморських портів після того, як вони були заблоковані військами Російського диктатора Володимира Путіна.
Зазначимо, що відповідно до угоди Україна експортує близько 3 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції на місяць, але Васьков сказав, що Україна зможе експортувати 6 мільйонів тонн на місяць з портів Одеської області та збільшити його до 8 мільйонів тонн, якщо приєднається Миколаїв.
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