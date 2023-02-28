Украина призвала ООН и Турцию продлить зерновое соглашение

Украина направила в ООН и Турцию обращение по поводу начала переговоров для продления соглашения об экспорте зерна, но ответа не последовало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

прошлой неделе заместитель министра реставрации Украины Юрий Васьков заявил, что Киев будет просить все стороны начать переговоры о продлении соглашения, добиваясь продления по крайней мере на один год, включающий порты Николаева.

Напомним, в июле прошлого года Украина и Россия подписали зерновое соглашение, которое позволило возобновить экспорт зерна из черноморских портов после того, как они были заблокированы войсками Российского диктатора Владимира Путина.

Отметим, что в соответствии с соглашением, Украина экспортирует около 3 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции в месяц, но Васьков сказал, что Украина сможет экспортировать 6 миллионов тонн в месяц из портов Одесской области и увеличить его до 8 миллионов тонн, если присоединится Николаев.

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