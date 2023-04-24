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Україна закликала Кіпр долучитися до створення спецтрибуналу над Росією

Фото: Україна закликала Кіпр визнати російські військові злочини (facebook/RuslanStefanchuk)
Автор: Максим Шушко

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі із президентом Палати представників Республіки Кіпр Аннітою Дімітріу закликав долучитися до створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

Руслан Стефанчук закликав парламент Кіпру визнати російські військові злочини проти українців, обговорив із Аннітою Дімітріу питання санкцій проти російської федерації, зокрема проти російської ядерної енергетики та “росатому".

Також йшлося про визнання Кіпром Голодомора 1932-33 років геноцидом українського народу.

"Дуже важлива не тільки перемога на полі бою, але й притягнення рф до відповідальності за скоєні злочини в Україні", - зазначив Стефанчук

Кіпр висловив підтримку щодо вступу України до Європейського союзу.

Раніше ми повідомляли, Кіпр заблокував активи фізичних та юридичних осіб, які допомагали російським олігархам обходити санкції США та Британії.

Нагадаємо, понад 4 тисячі рахунків росіян у банках Кіпру можуть бути закриті протягом найближчих двох місяців через санкції.

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Руслан СтефанчукКипрВійна Росії проти України