Украина призвала Кипр присоединиться к созданию спецтрибунала над Россией

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время встречи с президентом Палаты представителей Республики Кипр Аннитой Димитриу призвал присоединиться к созданию спецтрибунала по преступлениям РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.
Руслан Стефанчук призвал парламент Кипра признать российские военные преступления против украинцев, обсудил с Аннитой Димитриу вопрос санкций против российской федерации, в частности, против российской ядерной энергетики и "Росатома".
Речь также шла о признании Кипром Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
"Очень важна не только победа на поле боя, но и привлечение России к ответственности за совершенные преступления в Украине", - отметил Стефанчук.
Кипр выразил поддержку вступлению Украины в Европейский союз.
Ранее мы сообщали, что Кипр заблокировал активы физических и юридических лиц, которые помогали российским олигархам обходить санкции США и Британии.
Напомним, более 4 тысяч счетов россиян в банках Кипра могут быть закрыты в течение ближайших двух месяцев из-за санкций.
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