Кіпр заблокував активи осіб, які допомагали російським олігархам в обході санкцій

Влада Кіпру заморозила активи фізичних та юридичних осіб, які допомагали російським олігархам обходити санкції США та Британії.

Про це заявив фінансовий комісар Павлос Іоанну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Було неминуче, що банки вдадуться до тих дій, які вони зробили. І уряд теж діяв обачно", - заявив Іоанну. Йдеться, зокрема, про реалізацію санкцій Британії та США проти 13 фінансистів, які, як стверджується, допомагали російським олігархам обходити санкції та приховувати їхні фінансові активи. Повідомляється, що серед підозрюваних - як кіпріоти, так і особи, які мають і кіпрське, і російське громадянство.