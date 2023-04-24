Україна закликала Кіпр долучитися до створення спецтрибуналу над Росією

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі із президентом Палати представників Республіки Кіпр Аннітою Дімітріу закликав долучитися до створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.