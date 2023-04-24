Украина призвала Кипр присоединиться к созданию спецтрибунала над Россией

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время встречи с президентом Палаты представителей Республики Кипр Аннитой Димитриу призвал присоединиться к созданию спецтрибунала по преступлениям РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Руслан Стефанчук призвал парламент Кипра признать российские военные преступления против украинцев, обсудил с Аннитой Димитриу вопрос санкций против российской федерации, в частности, против российской ядерной энергетики и "Росатома".

Речь также шла о признании Кипром Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

"Очень важна не только победа на поле боя, но и привлечение России к ответственности за совершенные преступления в Украине", - отметил Стефанчук.

Кипр выразил поддержку вступлению Украины в Европейский союз.