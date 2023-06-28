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Україна закликає світ вжити заходів щодо запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС

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Україна, Середа 28 червня 2023 16:30
Україна закликає світ вжити заходів щодо запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту вжити невідкладних заходів щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови.

У середу, 28 червня, Верховна Рада звернулась до ООН, МАГАТЕ, ЄС, ОБСЄ, Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу Росії.

За відповідну постанову, яка набирає чинності з дня ухвалення, проголосували 274 депутати.
На думку народних депутатів, реалізація запропонованих у Постанові заходів сприятиме консолідації зусиль міжнародної спільноти задля запобігання масштабній ядерній катастрофі в Європі та зміцнення протидії ядерному шантажу РФ.

Загроза теракту на ЗАЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Він наголосив, що окупанти вже підготувалися до нього.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме ставок-охолоджувач.

Однак США не фіксують готовності Росії застосувати ядерну зброю чи підірвати Запорізьку АЕС.

Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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