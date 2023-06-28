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Украина призывает мир принять меры по предотвращению ядерной катастрофы на ЗАЭС

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Украина, Среда 28 июня 2023 16:30
Украина призывает мир принять меры по предотвращению ядерной катастрофы на ЗАЭС Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Верховная Рада призвала международное сообщество принять неотложные меры по предотвращению ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления.

В среду, 28 июня, Верховная Рада обратилась к ООН, МАГАТЭ, ЕС, ОБСЕ, Совету Европы и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам иностранных государств по предотвращению ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и противодействию ядерному шантажу России.

За соответствующее постановление, которое вступает в силу со дня принятия, проголосовали 274 депутата.

По мнению народных депутатов, реализация предложенных в Постановлении мер будет способствовать консолидации усилий международного сообщества для предотвращения масштабной ядерной катастрофы в Европе и укрепления противодействия ядерному шантажу РФ.

Угроза теракта в ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что оккупанты уже подготовились к нему.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, а именно пруд-охладитель.

Однако США не фиксируют готовность России применить ядерное оружие или подорвать Запорожскую АЭС.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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