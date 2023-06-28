Украина призывает мир принять меры по предотвращению ядерной катастрофы на ЗАЭС

Верховная Рада призвала международное сообщество принять неотложные меры по предотвращению ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления .

В среду, 28 июня, Верховная Рада обратилась к ООН, МАГАТЭ, ЕС, ОБСЕ, Совету Европы и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам иностранных государств по предотвращению ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и противодействию ядерному шантажу России.

За соответствующее постановление, которое вступает в силу со дня принятия, проголосовали 274 депутата.

По мнению народных депутатов, реализация предложенных в Постановлении мер будет способствовать консолидации усилий международного сообщества для предотвращения масштабной ядерной катастрофы в Европе и укрепления противодействия ядерному шантажу РФ.

Угроза теракта в ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что оккупанты уже подготовились к нему.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, а именно пруд-охладитель.

Однако США не фиксируют готовность России применить ядерное оружие или подорвать Запорожскую АЭС.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.