Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела

Чи долучиться Європа до мирних переговорів

За словами співрозмовника, залучення європейської сторони підтримують Україна і Європа, а Трамп відкритий до обговорення ідеї.

"Нам треба, щоб європейці були в процесі рішень, бо війна - в Європі і рішення - про Європу. І вчора на дзвінку Трамп був відкритий до обговорень", - сказав він.

Щодо можливої дати такої зустрічі джерело відзначило, що все ще в процесі обговорень.

Що з ініціативою про "перемир'я у небі"

Росія так і не дала жодної зрозумілої відповіді на пропозиції України щодо припинення вогню. А Україна такий підхід повністю підтримує - зокрема і щодо "перемир'я в повітрі.

"Росіяни на це не йдуть", - повідомило джерело.

За його словами, питання в тому, які наслідки для РФ будуть у випадку, якщо країна-агресор не піде на припинення вогню до 8 серпня, як того вимагали США.

"Ми ж підтримуємо припинення вогню, чи то в повітрі, чи загалом", - додав співрозмовник.

Завершення війни можливе лише після зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна

За словами джерела, реальне завершення війни та сталий мир можливі лише після зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії.

"Ми всі знаємо, хто ухвалює рішення в Росії. Ми знаємо, що на нього може впливати тільки Америка. І, звичайно, має бути український лідер, бо це війна проти України", - сказав співрозмовник.

Він також припустив, що останні дипломатичні події можуть бути черговим маневром з боку Путіна, задля того, щоб обійти дедлайн 8 серпня, який США відвели росіянам на припинення вогню.