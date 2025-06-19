Україна вже цьогоріч зможе збивати російські КАБи: подробиці від Defense Express (відео)

Мова йде про проєкт НАТО Innovation Challenge: вперше про нього стало відомо у лютому 2025 року. Проєкт передбачає розробку захисту не тільки від КАБів, але й від ударних безпілотників типу "Шахед".

Участь у розробці взяли західні стартапи Alta Ares, Atreyd, та Tytan, які працювали над створенням компонентів багатошарової системи протиповітряної оборони. За випробуваннями нових розробок спостерігали представники Об'єднаного командування НАТО, Франції та України.

Під час полігонних випробувань стартап Alta Ares продемонстрував свою систему виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту КАБів. Atreyd та Tytan зі свого боку показали рішення на базі зенітних дронів - як одиничні безпілотники, так і рій дронів-перехоплювачів.

Протягом наступних місяців планується провести роботи із вдосконалення систем перехоплення. Проте низку рішень готуються впроваджувати вже зараз. Наприкінці 2025 року в Україні можуть розгорнути системи, які дозволять перехоплювати та знищувати російські КАБи.

"Можливість протистояти КАБам врятує більше життів українських військових, а також підвищить ефективність оборонних укріплень. Відповідно рішення для цієї проблеми потрібні вже "на вчора", – додало видання.